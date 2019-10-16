В Саратове расскажут о помощи больным с деменцией

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-16T16:00:21+03:00

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В Саратове состоится семинар по уходу за больными людьми с деменциями.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, мероприятие предназначено, в первую очередь, для родственников людей, страдающих деменцией и тех, кто входит в группу риска.

Семинар-практикум «Особенности ухода за пожилыми с деменцией» пройдет 18 октября в Саратовской областной научной библиотеке. Начало в 15 часов. Вход свободный.

О признаках и методиках лечения, поддержке больных, создании комфортных условий жизни и других вопросах расскажет спикер Александра Щеткина, президент фонда Альцрус.

Семинар организован службой патронажа и компаньонов «Пормощь рядом», совместно с фондом Альцрус при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, поддержке Уполномоченного по правам человека по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU