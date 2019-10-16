В Саратове расскажут о помощи больным с деменцией
В Саратове состоится семинар по уходу за больными людьми с деменциями.
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, мероприятие предназначено, в первую очередь, для родственников людей, страдающих деменцией и тех, кто входит в группу риска.
Семинар-практикум «Особенности ухода за пожилыми с деменцией» пройдет 18 октября в Саратовской областной научной библиотеке. Начало в 15 часов. Вход свободный.
О признаках и методиках лечения, поддержке больных, создании комфортных условий жизни и других вопросах расскажет спикер Александра Щеткина, президент фонда Альцрус.
Семинар организован службой патронажа и компаньонов «Пормощь рядом», совместно с фондом Альцрус при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, поддержке Уполномоченного по правам человека по Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU