2019-10-16T13:59:39+03:00
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве жителя Самарской области под Вольском

Мужчина показал на месте, как забил приятеля молотком
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове арестован 50-летний житель Самарской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве 54-летнего земляка.

Напомним, тело мужчины с ранами головы и шеи было найдено на обочине трассы в районе Вольска. Была установлена личность погибшего, им оказался житель города Тольятти.

Следствие установило, что 10 июля он вместе с 50-летним знакомым из города Жигулевск отправились на машине последнего в Саратов. По пути мужчины поссорились из-за того, что в машине заканчивался бензин, а заправку они уже проехали.

Во время ссоры, а потом и драки, 54-летний бросился на оппонента с ножом, но сам же получил ранение в шею, а потом противник забил его молотком по голове. После этого он скинул тело в кювет и уехал.

При расследовании обвиняемый рассказал о том, как совершил преступление и показал на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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