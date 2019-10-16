2019-10-16T12:04:09+03:00
Общество

Валерий Радаев призвал саратовскую молодежь участвовать в конкурсе «Лидеры России»

В прошлом конкурсе в финал вышли трое саратовцев
Ольга Симонова
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При поддержке президента РФ Владимира Путина в третий раз стартовал конкурс управленцев «Лидеры России», который реализуется некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей».

Цель конкурса — продвижение руководителей нового поколения. В нем могут участвовать люди без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком и имеющие опыт руководства не менее пяти лет, а тем, кто младше 35, достаточно иметь двухгодичный стаж на руководящей должности.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал саратовскую молодежь принять участие в конкурсе «Лидеры России».

- Стартовал очередной конкурс «Лидеры России», организованный по поручению президента Владимира Путина. Это уникальный шанс проявить себя, продемонстрировать знания и умения, представить свои проекты вниманию экспертов, успешных менеджеров и бизнесменов.

Конкурс «Лидеры России» стал площадкой для серьезного кадрового отбора в масштабах страны. Его главный участник — умная, амбициозная молодежь, способная мыслить инновационно, принимать самостоятельные решения. Это настоящее и будущее нашей России, ее мощный резерв в экономике и социальной сфере.

Саратовцы зарекомендовали себя активными участниками конкурса, и каждый из них лидер в своей сфере деятельности. Уверен, что и в этом году наши земляки успешно проявят свои таланты и профессиональные качества, принимая участие во всероссийском конкурсе, — подчеркнул Валерий Радаев.

Конкурс проходит в четыре этапа. Первый: с 4 по 27 октября — онлайн-регистрация и запись видеоинтервью. Второй — дистанционный — с октября по декабрь 2019 года. Третий — очные полуфиналы в восьми федеральных округах — с января по март 2020 года. И четвертый, заключительный — суперфинал — в марте 2020 года.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте лидерыроссии.рф.

Во время конкурса участникам предстоит реализовать социальные проекты, которые могут принести пользу каждому региону. Введены три новых специализации — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Это позволит отобрать перспективных управленцев в данных сферах.

Каждый финалист получит грант в 1 млн рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов.

За два предыдущих года на конкурс было подано 426 тыс. заявок. Высокие должности в органах власти и госкомпаниях получили 150 участников, двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Также в «Лидерах России» участвовали и саратовцы. В 2017 – 2018 годах в полуфинал отобрали 19 жителей области, в финал вышел технический директор ООО «Опенсофт» Михаил Дьяконов. В 2018 – 2019 годах — от региона в полуфинал вышли 34 саратовца, а в финал трое — Дмитрий Арзямов (Управление Росреестра по Саратовской области), Илья Гордеев (ПАО «Саратовэнерго»), Александр Рогачёв (ОАО «Российские железные дороги»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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