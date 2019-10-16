2019-10-16T12:05:52+03:00
Происшествия

Виновник смертельного ДТП под Саратовом «отсидит» полтора года

Умер пассажир его машины
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 26-летнего жителя Лысогорского района виновным в смертельном ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 9 февраля ночью водитель ВАЗ 21103 ехал по дороге Р-22 «Каспий» автодороги М-4 «Дон ТамбовВолгоградАстрахань». На подъезде к Саратову он выехал на встречную полосу, увидел ВАЗ 21093, однако избегать столкновения почему-то не захотел.

В итоге 23-летний пассажир из машины виновника аварии и 30-летний мужчина из салона «девяносто третьей» получили травмы.

В этот день оборвалась жизнь 42-летнего гражданина из салона ВАЗ-21103.

Лихачу дали полтора года колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове расскажут о помощии больным с деменцией
Арестован обвиняемый в убийстве жителя Самарской области под Вольском
«Протон-Саратов» оштрафовали на 50 тысяч рублей
На заводе в Горном не планируют перерабатывать радиоактивные отходы
Регоператор: реализация терсхемы обращения с ТКО позволяет снизить количество несанкционированных свалок
В Саратове работникам предприятия отдали 1 млн рублей долга по зарплате
В Энгельсе у рынка горел автобус
В Саратове выявили 15 нарушений перевозки детей
Валерий Радаев призвал саратовскую молодежь участвовать в конкурсе «Лидеры России»
Под Саратовом полыхал магазин
В Саратове полыхал продуктовый ларек
Состоялось первое в новом учебном году заседание Совета ректоров вузов Саратовской области
До перехода на «цифру» в Саратовской области купили 10 тыс. телевизоров
Солнечный, Дубки и Расково на весь день остались без воды
Саратовец обманул знакомую на 205 тыс. рублей
Стать красивой — просто! Фитнес-коуч Лейла Абасова помогает людям со всей России добиться идеальной фигуры на дому
Саратовцу дали срок за избиение сестры
Саратовские школьники исследуют качество образования
В центре Саратова парень случайно нашел наркотики
Юным саратовцам показали современного «Недоросля»
В саратовском магазине Bier Haus продавцу не платили зарплату
Саратовские депутаты согласовали прекращение полномочий Ирины Романовой
Саратовская спортсменка взяла золото Всемирных игр
В Ртищеве мужчина украл у пенсионерки посуду и бензопилу
В Саратове встали трамваи №11
В Саратовском районе сельчанин выпил с женщиной и отобрал у нее цепочку