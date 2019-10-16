Виновник смертельного ДТП под Саратовом «отсидит» полтора года

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-16T12:05:52+03:00

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Суд признал 26-летнего жителя Лысогорского района виновным в смертельном ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 9 февраля ночью водитель ВАЗ 21103 ехал по дороге Р-22 «Каспий» автодороги М-4 «Дон Тамбов – Волгоград – Астрахань». На подъезде к Саратову он выехал на встречную полосу, увидел ВАЗ 21093, однако избегать столкновения почему-то не захотел.

В итоге 23-летний пассажир из машины виновника аварии и 30-летний мужчина из салона «девяносто третьей» получили травмы.

В этот день оборвалась жизнь 42-летнего гражданина из салона ВАЗ-21103.

Лихачу дали полтора года колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU