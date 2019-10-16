Виновник смертельного ДТП под Саратовом «отсидит» полтора года
Суд признал 26-летнего жителя Лысогорского района виновным в смертельном ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 9 февраля ночью водитель ВАЗ 21103 ехал по дороге Р-22 «Каспий» автодороги М-4 «Дон Тамбов – Волгоград – Астрахань». На подъезде к Саратову он выехал на встречную полосу, увидел ВАЗ 21093, однако избегать столкновения почему-то не захотел.
В итоге 23-летний пассажир из машины виновника аварии и 30-летний мужчина из салона «девяносто третьей» получили травмы.
В этот день оборвалась жизнь 42-летнего гражданина из салона ВАЗ-21103.
Лихачу дали полтора года колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU