До перехода на «цифру» в Саратовской области купили 10 тыс. телевизоров

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-16T11:19:54+03:00

На горячую линию поступило более 7 тыс. звонков, а за два дня — 14 и 15 октября — более 2 тыс.

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За два дня с момента перехода Саратовской области на цифровое телевещание, которое произошло 14 октября, на горячую линию поступило более 2 тыс. звонков.

- 14 октября в колл-центр позвонили 1 286 раз, 273 вызова касались помощи волонтеров в настройке оборудования. 15 октября заявок на подключение антенн и приставок было 349. При этом до перехода на «цифру» на горячую линию поступило 7 397 звонков. За это же время жители области купили более 39 тыс. приставок и 10 тыс. телевизоров, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Зампредседателя правительства Саратовской области Василий Разделкин поручил организовать помощь жителям региона в настройке оборудования для приема цифрового телевидения, следить за наличием устройств у жителей населенных пунктов вне охвата наземного вещания, а также у ветеранов ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU