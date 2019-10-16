2019-10-16T10:54:05+03:00
Происшествия

Саратовец обманул знакомую на 205 тыс. рублей

Гражданин предложил свою помощь якобы в оформлении кредита
Дарья Вострикова
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Суд признал 39-летнего саратовца виновным в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в июне 2019 года к нему обратилась знакомая и попросила помочь в получении кредита. Тот согласился и предложил сказать данные карты, чтобы якобы проверить платеж.

В итоге мужчина отправил себе с ее счета 205 тыс. рублей.

В зале суда злоумышленник признал свою вину и возместил потерпевшей ущерб, после чего ему назначили 11 месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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