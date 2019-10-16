Саратовец обманул знакомую на 205 тыс. рублей
Гражданин предложил свою помощь якобы в оформлении кредита
Изменить размер текста:
Суд признал 39-летнего саратовца виновным в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в июне 2019 года к нему обратилась знакомая и попросила помочь в получении кредита. Тот согласился и предложил сказать данные карты, чтобы якобы проверить платеж.
В итоге мужчина отправил себе с ее счета 205 тыс. рублей.
В зале суда злоумышленник признал свою вину и возместил потерпевшей ущерб, после чего ему назначили 11 месяцев лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU