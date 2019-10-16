Стать красивой — просто! Фитнес-коуч Лейла Абасова помогает людям со всей России добиться идеальной фигуры на дому

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-16T10:56:02+03:00

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Подавляющее большинство людей мечтает о красивой подтянутой фигуре. Но далеко не у каждого есть время и желание ходить в спортзал, подолгу изнурять себя силовыми нагрузками или аэробикой. Кроме того, занятия со штангой могут быть травмоопасны, а некоторые девушки боятся, что станут похожи на перекаченных атлетов. Да и сидеть на жестких диетах не каждый может.

Уникальный способ заниматься без опасности травм, без строгих ограничений и главное — у себя дома в удобное время и с минимальным оборудованием — предлагает фитнес-коуч Лейла Абасова.

Профессиональный фитнес-тренер, мастер спорта по становой тяге, Лейла работала инструктором в спортзале, но теперь уже больше года ведет индивидуальные курсы, а заодно знакомит всех желающих со своим методом.

Фото Instagram leylacoach

Конечно, идеальным вариантом было бы записаться на личную консультацию, получить индивидуальный курс тренировок и программу питания.

- Прийти ко мне может любой человек разного возраста и комплекции. Для каждого мы вместе подберем упражнения. Также будет разработан режим питания с учетом личных пожеланий и возможностей, а не загоняя людей в жесткие рамки, — рассказала Лейла Абасова.

Но получить рекомендации и найти для себя нужные упражнения и технику их выполнения можно совершенно свободно в блоге фитнес-коуча. Все написано простым и понятным языком, сопровождается видео, а Лейла в комментариях охотно отвечает своим подписчикам, если возникают вопросы.

- Я рассказываю людям, как добиться хорошей фигуры в домашних условиях. Это не только безопасно, но и результативно. Все упражнения простые, это самые обычные движения, которые мы выполняем в повседневной жизни, дополненные спецтехникой. Из приспособлений нужен эспандер, который усиливает эффект. И еще вакуум. Это то упражнение, которое при правильном исполнении позволяет получить тонкую талию. Его несложно делать, а эффект поразительный, — отметила Лейла Абасова.

По ее словам, за год многие из ее подписчиков добились впечатляющих результатов.

- Так и складывается доверие — на основе отзывов и личных достижений. При занятиях у меня мы каждую неделю сверяем результаты. За неделю можно без особых усилий скинуть до 3 кг. Важно, что человек вовлекается в ритм, видит результаты, и сам начинает выполнять упражнения, придерживаться здорового образа жизни. Я ведь не только показываю нужные упражнения, но и мотивирую людей на занятия спортом. Огромное значение имеет психологический настрой человека, поэтому я направляю мысли своих подписчиков в нужное русло: думать о хорошем, о позитивном, ставить перед собой цели и идти к ним. А так как мысли материальны, то все у людей получается, — отметила Лейла Абасова.

Добиться результатов можно за короткий срокФото: Предоставлено героем публикации

Действительно, на странице Лейлы в Instagram не только техника упражнений и советы по питанию. Много обычных постов, как у любой другой девушки — о взаимоотношении с противоположным полом, о вере в себя, о дружбе, о повышении самооценки, о чувствах. Наверное, поэтому к ней так тянутся люди.

- У нас в стране мало дистанционных тренеров, которые по-настоящему хорошо ведут занятия в блогах. Либо это непрофессионалы, которые не всегда правильно объясняют программу, либо те, кто продают дорогостоящие курсы, но не взаимодействуют с подписчиками, — считает Лейла Абасова. — Просто почитайте мой блог, сами убедитесь, что все просто и доступно, а главное — все в ваших руках!

На правах рекламы.