Саратовцу дали срок за избиение сестры

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-16T10:34:04+03:00

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Суд признал 33-летнего саратовца виновным в причинении вреда, которое вызвало длительное расстройство здоровья.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 6 ноября он пил со своей 50-летней сестрой и незнакомой женщиной в квартире на Соляной улице.

Родственники поссорились, после чего мужчина схватил гражданку за волосы и повалил на пол, принялся избивать по груди и голове.

Согласно заключению эксперта потерпевшей причинен вред здоровью средней степени тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.

Буян признал свою вину и раскаялся в содеянном, ему дали 1,5 года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU