Саратовцу дали срок за избиение сестры
Суд признал 33-летнего саратовца виновным в причинении вреда, которое вызвало длительное расстройство здоровья.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 6 ноября он пил со своей 50-летней сестрой и незнакомой женщиной в квартире на Соляной улице.
Родственники поссорились, после чего мужчина схватил гражданку за волосы и повалил на пол, принялся избивать по груди и голове.
Согласно заключению эксперта потерпевшей причинен вред здоровью средней степени тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.
Буян признал свою вину и раскаялся в содеянном, ему дали 1,5 года условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU