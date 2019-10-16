Саратовские школьники исследуют качество образования

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-16T10:52:31+03:00

Участие в исследовании приняли около 800 человек

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С 15 по 17 октября Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит национальное исследование качества образования по предмету «Технология» в 5 и 8 классах школ российских регионов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, от региона принимают участие около 800 человек из Алгайского, Балаковского, Новобурасского, Новоузенского, Ртищевского, Турковского районов региона.

Младшеклассники пройдут 12 заданий на знание народных промыслов, чтение схемы изделия, понимание технологических карт и самого производства, знание массовых профессий.

Старшие ребята пройдут восемь заданий на понимание процессов развития техносферы, анализ состояния рынка труды, свойства материалов, востребованность массовых профессий и их факторы, решение практических задач.

Также ученики пройдут анкеты.

Всего в исследовании примут участие более 23 тыс. школьников из 439 школ 54 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU