В центре Саратова парень случайно нашел наркотики
Полиция изъяла у него сигареты и «соли» массой почти 2 грамма
Изменить размер текста:
Полиция Октябрьского района Саратова поймала 27-летнего наркомана у дома №3 на 2-й Садовой улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, у него изъяли сигареты и сверток с наркотиками «солями» массой почти 2 грамма.
Мужчина рассказал, что случайно нашел вещества у дома №4 по Провиантской улице.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU