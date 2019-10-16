2019-10-16T10:51:11+03:00
Происшествия

В центре Саратова парень случайно нашел наркотики

Полиция изъяла у него сигареты и «соли» массой почти 2 грамма
Дарья Вострикова
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Полиция Октябрьского района Саратова поймала 27-летнего наркомана у дома №3 на 2-й Садовой улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, у него изъяли сигареты и сверток с наркотиками «солями» массой почти 2 грамма.

Мужчина рассказал, что случайно нашел вещества у дома №4 по Провиантской улице.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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