Юным саратовцам показали современного «Недоросля»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-16T10:47:45+03:00

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11-13 октября на сцене Саратовского академического театра драмы прошли «Большие гастроли» Томского драматического театра. Зрителям представили четыре постановки. В первый день была показана мелодрама «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастиана. Во второй день с аншлагом прошел спектакль по произведению Марка Агеева «Роман с кокаином». Два раза Томский театр показывал сказку «Кот в сапогах» по мотивам Шарля Перро. В заключительный день зрители увидели трагифарс «Недоросль» по комедии Дениса Фонвизина. По словам создателей спектакля, им удалось соединить XVIII и XX века в одной постановке. Томичи представили саратовскому зрителю новую работу. Премьера спектакля в Томском драматическом театре состоялась 7 апреля 2019 года. Режиссер спектакля — Олег Молитвин.

Фото Армена Осипяна

Со школьных времен каждый помнит литературного персонажа по имени Митрофанушка (Иван Лабутин). Это герой, который в свои 15 лет все еще маленький ребенок. Родители считают, что обязаны обустроить сыну беззаботное детство. Митрофана ничего не интересует, кроме женитьбы. Когда герой произносит известную фразу «Не хочу учиться, хочу жениться!» зал громко зааплодировал. На сцену Митрофанушка выходит в современной молодежной одежде и со смартфоном в руках. Он постоянно что-то снимает на камеру, а иногда даже подходит к членам семьи и делает селфи.

Госпожа Простакова (Елена Саликова) и Простаков (Заслуженный артист РФ Виктор Антонов) любят своего сына и многое ему позволяют. Актриса Томского театра Елена Саликова входит в роль строгой помещицы, которая постоянно бьет и оскорбляет своих крестьян и даже мужа. А единственного сына Митрофанушку она любит больше всего на свете. Действие спектакля разворачивается в современной и богато обставленной квартире.

Фото Армена Осипяна

Софья (Ольга Шайдурова) — дальняя родственница Простакова и племянница Стародума (Заслуженный артист РФ Евгений Казаков). Простакова держит ее у себя дома, чтобы выдать замуж за своего брата Скотинина (Андрей Самусев), вскоре за своего сына. После того, как Простакова узнает, что дядя оставляет Софье большое наследство, она начинает совершенно по-другому с ней общаться. Из властной дамы героиня Елены Саликовой превращается в добрую и ласковую родственницу. Теперь у госпожи одна цель — женить Митрофана на Софье. С уверенностью можно сказать, что Елена Саликова профессионально точно справилась со своей ролью. Ради счастья своего сына Простакова готова пойти на многое.

По-хамски она встречает дядю Софьи Стародума. Вскоре она узнает, что это важный для нее человек. И здесь она вновь превращается в доброго и отзывчивого человека. Зрители смеялись и аплодировали. Софья влюблена в Милона (Валерий Попов).

Фото Армена Осипяна

Люди госпожи Простаковой везут сопротивляющуюся Софью венчаться с Митрофанушкой, но свадьба не состоялась. Со своей миссией Простакова не справляется, более того, лишается имущества. В заключительных сценах Простакова подходит к сыну и произносит: «Один ты у меня остался!». Но Митрофанушка грубит матери. Заключительной фразы классической пьесы: «Вот злонравия достойные плоды!» не прозвучало.

Фото Армена Осипяна

Саратовские зрители однозначно высоко оценили заключительный спектакль Томского драматического театра. На протяжении полутора часов саратовские зрители восторженно следили за этой яркой и смелой постановкой. В зале, кстати, было много детей, которые также с интересом следили за проделками госпожи Простаковой и Митрофанушки.

Во время поклона сотрудник саратовского театра вручил Томскому драмтеатру корзину цветов и поблагодарил актеров за проделанную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU