2019-10-16T10:09:19+03:00
Происшествия

В саратовском магазине Bier Haus продавцу не платили зарплату

За 17 месяцев работник недополучил почти 100 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты в магазине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, продавцу магазина частично не платили деньги с марта 2018 по июль 2019 года. Общий размер долга составил 96,7 тыс. рублей.

- При этом фактически возможность погашения задолженности по зарплате перед работником у владельца магазина имелась, — отметили в СУ СКР.

Информированный источник сообщил «КП-Саратов», что речь идет о магазине Bier Haus.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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