Саратовская спортсменка взяла золото Всемирных игр

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-16T10:06:26+03:00

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С 8 по 21 октября в Австралии проходят Всемирные игры по легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, велоспорту-шоссе и мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие свыше 1 тыс. спортсменов из 47 стран.

Так, саратовская участница Галина Ранделина взяла золотую медаль за пройденные 100 метров с барьерами.

Впереди ее ждет испытание в 400 метров и эстафета.

ИСТОЧНИК KP.RU