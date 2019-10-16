Саратовская спортсменка взяла золото Всемирных игр
Участие приняли свыше 1 тыс. человек
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С 8 по 21 октября в Австралии проходят Всемирные игры по легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, велоспорту-шоссе и мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие свыше 1 тыс. спортсменов из 47 стран.
Так, саратовская участница Галина Ранделина взяла золотую медаль за пройденные 100 метров с барьерами.
Впереди ее ждет испытание в 400 метров и эстафета.
ИСТОЧНИК KP.RU