В Ртищеве мужчина украл у пенсионерки посуду и бензопилу
На него завели уголовное дело
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Полиция Ртищевского района раскрыла кражу у 74-летней жительницы села Макарово.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 10 по 15 октября неизвестные выставили окно ее дома и унесли телевизор, приставку к нему, бензопилу и посуду.
Предполагаемым вором оказался 37-летний односельчанин потерпевшей, который во всем признался, часть похищенного у него изъяли.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU