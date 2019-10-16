В Ртищеве мужчина украл у пенсионерки посуду и бензопилу

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-16T09:56:42+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Ртищевского района раскрыла кражу у 74-летней жительницы села Макарово.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 10 по 15 октября неизвестные выставили окно ее дома и унесли телевизор, приставку к нему, бензопилу и посуду.

Предполагаемым вором оказался 37-летний односельчанин потерпевшей, который во всем признался, часть похищенного у него изъяли.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU