Саратовские детсады получили 108 репродукций картин известных художников
В Озинском, Красноармейском, Лысогорском, Саратовском, Энгельсском, Ровенском и Ершовском районах воспитанники детсадов получили 108 репродукций картин известных художников и 105 методических пособий.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, провели 14 занятий-экскурсий и обучающихся семинаров для 170 педагогических работников и почти 100 воспитанников детских садов.
Проект реализует Саратовская региональная общественная культурно-просветительная организация «Центр Духовной Культуры».
Проект «Мировая живопись детям» является продолжением реализации предшествующей ему инициативы «Шедевры мировой живописи дошкольникам в село!» в Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Марксовском и Екатериновском районах в 2018-2019 учебном году.
ИСТОЧНИК KP.RU