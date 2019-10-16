Саратовские детсады получили 108 репродукций картин известных художников

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-16T09:54:47+03:00

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В Озинском, Красноармейском, Лысогорском, Саратовском, Энгельсском, Ровенском и Ершовском районах воспитанники детсадов получили 108 репродукций картин известных художников и 105 методических пособий.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, провели 14 занятий-экскурсий и обучающихся семинаров для 170 педагогических работников и почти 100 воспитанников детских садов.

Проект реализует Саратовская региональная общественная культурно-просветительная организация «Центр Духовной Культуры».

Проект «Мировая живопись детям» является продолжением реализации предшествующей ему инициативы «Шедевры мировой живописи дошкольникам в село!» в Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Марксовском и Екатериновском районах в 2018-2019 учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU