Саратовские школьники выезжают в «Артек»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-16T09:12:25+03:00

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Восемь юных спортсменов из Саратова, Энгельса, Пугачевского района — победители региональных отборочных соревнований отправляются на Всероссийский летний фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций, который будет проходить в Международном детском центре «Артек».

Как рассказали «КП-Саратов» в Минспорта региона, этап среди спортсменов России пройдет с 17 октября по 7 ноября. Свои силы попробуют обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО из 83 регионов страны.

Также «Артек» посетит министр спорта РФ Павел Колобков, приезд которого запланирован на 25 и 26 октября, послы ГТО, олимпийские чемпионы и известные спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU