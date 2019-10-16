Под Саратовом сельчанка угнала у жены собутыльника «Калину» и сожгла ее в ДТП

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-16T08:44:12+03:00

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В Новобурасском районе Саратовской области вчера, 15 октября, правоохранители задержали подозреваемую в угоне авто.

- Заявление от 31-летней жительницы села Чернышевка поступило в тот же день. Она рассказала, что в 16:00 ранее судимая 26-летняя односельчанка после пьянки с ее 40-летним мужем угнала «Ладу Калина», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

После угона женщина не справилась с управлением и съехала в кювет на окраине села, машина воспламенилась и полностью сгорела.

Сумма ущерба составила 280 тыс. рублей.

В отношении злоумышленницы возбуждено дело за угон, теперь она содержится в спецпомещении для содержания задержанных лиц из-за того, что отказалась проходить медосвидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU