Под Саратовом сельчанка угнала у жены собутыльника «Калину» и сожгла ее в ДТП
В Новобурасском районе Саратовской области вчера, 15 октября, правоохранители задержали подозреваемую в угоне авто.
- Заявление от 31-летней жительницы села Чернышевка поступило в тот же день. Она рассказала, что в 16:00 ранее судимая 26-летняя односельчанка после пьянки с ее 40-летним мужем угнала «Ладу Калина», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
После угона женщина не справилась с управлением и съехала в кювет на окраине села, машина воспламенилась и полностью сгорела.
Сумма ущерба составила 280 тыс. рублей.
В отношении злоумышленницы возбуждено дело за угон, теперь она содержится в спецпомещении для содержания задержанных лиц из-за того, что отказалась проходить медосвидетельствование.
ИСТОЧНИК KP.RU