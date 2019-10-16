Зимой в Саратове пройдут международные дни искусств
В Саратове с 4 по 8 декабря пройдет фестиваль «Международные дни искусств в Саратове».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, свои силы в хореографии, вокале, музыке, фольклоре, фотографии, изобразительном, фольклорном и театральном искусстве попробуют свыше 1 тыс. человек из разных стран мира.
Творчество участников оценит международное жюри, в состав которого входят Италия, Аргентина, Албания, США и Россия.
Мероприятие проводится при поддержке мэрии и партнерстве с консерваторией имени Собинова.
Пять победителей фестиваля получат возможность участвовать в этом же конкурсе, но уже международного уровня в Италии или Испании, бесплатное участие в международных мастер-классах, обучение и сольное выступление за рубежом.
ИСТОЧНИК KP.RU