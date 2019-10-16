2019-10-16T08:50:32+03:00
Общество

Зимой в Саратове пройдут международные дни искусств

Победители фестиваля поедут в Италию
Дарья Вострикова
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В Саратове с 4 по 8 декабря пройдет фестиваль «Международные дни искусств в Саратове».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, свои силы в хореографии, вокале, музыке, фольклоре, фотографии, изобразительном, фольклорном и театральном искусстве попробуют свыше 1 тыс. человек из разных стран мира.

Творчество участников оценит международное жюри, в состав которого входят Италия, Аргентина, Албания, США и Россия.

Мероприятие проводится при поддержке мэрии и партнерстве с консерваторией имени Собинова.

Пять победителей фестиваля получат возможность участвовать в этом же конкурсе, но уже международного уровня в Италии или Испании, бесплатное участие в международных мастер-классах, обучение и сольное выступление за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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