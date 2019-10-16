В Саратове слесарь украл у знакомого охотничье ружье
Мужчина во всем признался
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 61-летнего директора, который проживает в квартире на Университетской улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 13 по 14 октября его знакомый унес из жилища огнестрельное оружие «Вепрь» седьмого калибра.
Выяснилось, что к преступлению причастен 35-летний слесарь-рецидивист из Саратова.
Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU