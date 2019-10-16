В Саратове слесарь украл у знакомого охотничье ружье

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-16T08:48:01+03:00

Мужчина во всем признался

Изменить размер текста: A A

Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 61-летнего директора, который проживает в квартире на Университетской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 13 по 14 октября его знакомый унес из жилища огнестрельное оружие «Вепрь» седьмого калибра.

Выяснилось, что к преступлению причастен 35-летний слесарь-рецидивист из Саратова.

Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU