В Татищевском районе организацию оштрафовали за небезопасные условия работы

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-16T08:46:58+03:00

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Прокуратура Татищевского района выявила нарушения соблюдения градостроительного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на месте стройки ООО «Альфа» нет схемы дорог и проездов с указанием места складов и разворота транспорта, объектов пожарного водоснабжения, средств пожаротушения.

Кроме того, работники трудились без средств индивидуальной защиты.

Согласно постановлению министерства строительства и ЖКХ Саратовской области предприятие оштрафовали на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU