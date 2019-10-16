В Татищевском районе организацию оштрафовали за небезопасные условия работы
Предприятие заплатило 20 тыс. рублей
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Прокуратура Татищевского района выявила нарушения соблюдения градостроительного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на месте стройки ООО «Альфа» нет схемы дорог и проездов с указанием места складов и разворота транспорта, объектов пожарного водоснабжения, средств пожаротушения.
Кроме того, работники трудились без средств индивидуальной защиты.
Согласно постановлению министерства строительства и ЖКХ Саратовской области предприятие оштрафовали на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU