В Балашове завершено расследование об убийстве грибника грибником

СЕГОДНЯ 08:20 2019-10-16T08:28:15+03:00

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В Балашовском районе завершено расследование уголовного дела об убийстве 55-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 56-летнему гражданину.

По версии следствия, днем 6 августа двое братьев отправились за грибами в лес между Балашовом и селом Репное. Они поссорились из-за оскорбления, которое младший нанес супруге старшего.

В ответ на это 56-летний мужчина несколько раз ударил брата ножом в грудь и шею. Потерпевший скончался на месте, а его убийца попытался скрыть преступление, засыпав тело землей, ветками и листьями.

Однако это заметил случайный свидетель. Увидев, как один человек тащит тело другого за ноги, очевидец сообщил в полицию. Правоохранители прибыли по вызову и застали злоумышленника вблизи места преступления.

Тело нашли в лесу. Фото СУ СКР региона

Во время следствия мужчина признался и раскаялся. Он был взят под стражу. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU