В Глебучевом овраге найден частично обглоданный труп

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-16T08:53:41+03:00

Тело мужчины пролежало не менее месяца

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В Волжском районе Саратова местные жители нашли полуразложившийся труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено около Глебучева оврага 15 октября.

Следователи СК и судмедэксперты осмотрели тело. Оказалось, что останки принадлежат мужчине. Предположительно, труп пролежал не менее месяца, он частично обглодан.

Начата проверка для установления причин смерти человека. Будет проведен поиск по списку пропавших без вести граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU