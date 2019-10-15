В Саратове дилеру отказались смягчать срок за распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-15T17:20:55+03:00

Гражданин не хочет сидеть шесть лет

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Заводском районный суд 19 июля признал 20-летнего местного жителя виновным в покушении на сбыт в значительном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 3 декабря 2018 года парень отправился со своими подельниками прятать закладки, однако в этот же день его задержала полиция.

Мужчине дали 6,5 лет лишения свободы, тот подал жалобу, однако приговор оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU