В Саратове дилеру отказались смягчать срок за распространение наркотиков
Гражданин не хочет сидеть шесть лет
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Заводском районный суд 19 июля признал 20-летнего местного жителя виновным в покушении на сбыт в значительном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 3 декабря 2018 года парень отправился со своими подельниками прятать закладки, однако в этот же день его задержала полиция.
Мужчине дали 6,5 лет лишения свободы, тот подал жалобу, однако приговор оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU