2019-10-15T16:55:55+03:00
Общество

Балаково стал аутсайдером среди городов России по состоянию дорог и парковок

Город занимает непочетное 182-е место
Дарья Вострикова
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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru провели опрос среди россиян. Темой стала оценка качества дорог и парковок в городах, где живут люди.

Более 90 тыс. человек выразили свое мнение при помощи цифр от 1 (полностью устраивает) до 10 (абсолютно не устраивает).

Так, из 200 мест Саратов расположился на 160-м, набрав 3,6 балла. По сравнению с прошлым годом, показатель не изменился. Энгельс занял 108-ю строчку с 4,1 балла, в 2018 году покровчане дали оценку в 4,3.

В двадцатку худших из 200 вошел Балаково. Местные жители оценили парковки и дороги на 3,2 балла, что поставило город на 182-ю строчку списка. В прошлом году этот показатель составил 2,2 балла.

По сравнению с 2018 годом, больше всего ухудшились показатели Орска Оренбургской области — -1,7 балла, рост показал Ногинск — +1,3 балла.

Средний показатель по России составил 4,5 балла, разница между наименее и наиболее привлекательными по дорожной структуре городами составила 5,7 балла — на 2,1 больше, чем в прошлом году.

Лидерами списка стал Грозный — 7,5 балла, Тюмень — 7 балла и Губкин — почти 7 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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