Швейцарский политик планирует посетить Саратовскую область по приглашению Володина
Вячеслав Володин пригласил Жана-Рене Фурье в Саратовскую область.
В Саратовскую область может приехать Жан-Рене Фурнье, председатель Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии.
Как сообщает паблик volodin.saratov в соцсети Instagram, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин пригласил его на свою малую родину, в поселок Алексеевка Хвалынского района.
Ранее Жан-Рене Фурнье заявлял, что в сентябре 2020 года вместе с сыновьями планирует провести в России две-три недели для знакомства со страной.
- Мы можем съездить в то время, когда вы прибудете с сыновьями в Россию, ко мне в деревню, в небольшой поселок на Волге, где я родился, где жили мои близкие. Ширина Волги в этом месте — 10 км, представьте себе, какая гладь простирается, — пригласил Володин господина Фурнье.
Швейцарский политик принял приглашение Вячеслава Володина.
ИСТОЧНИК KP.RU