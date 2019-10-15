Швейцарский политик планирует посетить Саратовскую область по приглашению Володина

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-15T16:51:09+03:00

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В Саратовскую область может приехать Жан-Рене Фурнье, председатель Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии.

Как сообщает паблик volodin.saratov в соцсети Instagram, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин пригласил его на свою малую родину, в поселок Алексеевка Хвалынского района.

Ранее Жан-Рене Фурнье заявлял, что в сентябре 2020 года вместе с сыновьями планирует провести в России две-три недели для знакомства со страной.

- Мы можем съездить в то время, когда вы прибудете с сыновьями в Россию, ко мне в деревню, в небольшой поселок на Волге, где я родился, где жили мои близкие. Ширина Волги в этом месте — 10 км, представьте себе, какая гладь простирается, — пригласил Володин господина Фурнье.

Швейцарский политик принял приглашение Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU