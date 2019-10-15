ООО «КВС» проложили полкилометра нового водопровода по улице Огородная

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-15T16:52:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжает строительство нового водовода по улице Огородная. На сегодняшний день проложено 505 метров полиэтиленовой трубы диаметром 1 тыс. мм траншейным способом.

Реконструкция магистрального водопровода на участке по улице Огородная от жилого дома №60 до улицы 7-я Нагорная и по 7-й Нагорной до жилого дома №101 предусмотрена инвестиционной программой компании. Согласно проектной документации, общая протяженность перекладываемого участка водопровода составляет 736 метров, используемый материал полностью соответствует современным экологическим и техническим требованиям. Завершение работ и благоустройство территории запланировано в срок до конца 2019 года.

Объект имеет важное значение для городской инфраструктуры, так как обслуживает более 130 тыс. жителей Заводского района. Стальная труба 1976 года прокладки за время эксплуатации пришла в аварийное состояние. Более того, соседство объекта с линией трамвайных путей приводит к негативному воздействию на объект блуждающих токов. За два последних года на ней произошло более 45 повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU