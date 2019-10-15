2019-10-15T16:52:30+03:00
Общество

ООО «КВС» проложили полкилометра нового водопровода по улице Огородная

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сейчас ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжает строительство нового водовода по улице Огородная. На сегодняшний день проложено 505 метров полиэтиленовой трубы диаметром 1 тыс. мм траншейным способом.

Реконструкция магистрального водопровода на участке по улице Огородная от жилого дома №60 до улицы 7-я Нагорная и по 7-й Нагорной до жилого дома №101 предусмотрена инвестиционной программой компании. Согласно проектной документации, общая протяженность перекладываемого участка водопровода составляет 736 метров, используемый материал полностью соответствует современным экологическим и техническим требованиям. Завершение работ и благоустройство территории запланировано в срок до конца 2019 года.

Объект имеет важное значение для городской инфраструктуры, так как обслуживает более 130 тыс. жителей Заводского района. Стальная труба 1976 года прокладки за время эксплуатации пришла в аварийное состояние. Более того, соседство объекта с линией трамвайных путей приводит к негативному воздействию на объект блуждающих токов. За два последних года на ней произошло более 45 повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты кабельного ТВ «Дом.ru» могут пользоваться возможностями интерактивного ТВ
В Саратове дилеру отказались смягчать срок за распространение наркотиков
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
BMW загорелась после столкновения с иномаркой в центре Саратова
Балаково стал аутсайдером среди городов России по состоянию дорог и парковок
Швейцарский политик планирует посетить Саратовскую область по приглашению Володина
В ДТП у аэропорта в Саратове пострадали два человека
Регоператор взыскивает долги с собственников нежилых помещений с помощью судебных приказов
Мужчина подался в бега из Таганрога и попался саратовским росгвардейцам
В Заводском районе Саратова разыскивают троих преступников
Прекращены поиски двух пропавших в Саратове подростков
В Юбилейном из окна девятого этажа выпала женщина
Панков: Володин четко задает вопрос, куда исчезли средства пострадавших дольщиков?
Житель Петровска убил друга за подозрение в нетрадиционной сексуальной ориентации
В Саратовской области Цоя не признали банкротом
В Саратовскую область не пустили 40,5 тонны сухофруктов и перца из Казахстана
Проект скоростного трамвая в Саратове будет готов через две недели
Банк «Открытие» начинает «битву роботов» для выбора эффективного чат-бота для бизнеса и клиентов
Замначальника ГИБДД по Саратовской области проведет прямую линию
«Лиза Алерт» просит саратовцев не распространять панику из-за пропажи двух мальчиков
Продавец морепродуктов в Саратове обманывал клиентов