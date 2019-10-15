Мужчина подался в бега из Таганрога и попался саратовским росгвардейцам

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-15T15:47:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск.

- Во время патруля на улице Рахова экипаж задержал 32-летнего жителя Таганрога. При проверке его данных, выяснилось, что мужчина уклонился от административного надзора и уехал из Ростовской области, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Когда мужчина переехал в Саратов, то не имел дома, поэтому ютился у разных знакомых.

Задержанного передали инициаторам розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU