Мужчина подался в бега из Таганрога и попался саратовским росгвардейцам
Его передали инициаторам розыска
Изменить размер текста:
В Кировском районе Саратова росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск.
- Во время патруля на улице Рахова экипаж задержал 32-летнего жителя Таганрога. При проверке его данных, выяснилось, что мужчина уклонился от административного надзора и уехал из Ростовской области, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.
Когда мужчина переехал в Саратов, то не имел дома, поэтому ютился у разных знакомых.
Задержанного передали инициаторам розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU