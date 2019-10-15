В Заводском районе Саратова разыскивают троих преступников

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-15T15:28:00+03:00

Все, кто знают, где находятся мужчины, просят позвонить в дежурную часть [фото]

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Отдел полиции №2 в Заводском районе Саратова разыскивает троих мужчин за совершение преступлений.

- Так, 28-летний Егор Лабзин разыскивается за применение насилия к представителю власти. На вид ему 30-35 лет, рост — 180-185 см, среднее телосложение, овальное лицо, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД города.

Егор Лабзин

Также за кражу ищут 31-летнего Анзора Теуважукова. Ему на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, кавказская внешность, среднее телосложение, темные волосы.

Анзор Теуважуков

А за нарушение ПДД, причинившее тяжкий вред здоровью человека, ищут 29-летнего Михаила Халикова. На вид ему 35-40 лет, рост 170-175 см, среднее телосложение, темные волосы, овальное лицо.

Михаил Халиков

Всем, кому что-либо известно о мужчинах, просьба позвонить по телефону: 8 (8452) 92-87-06(дежурная часть) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU