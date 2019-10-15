2019-10-15T15:28:00+03:00
Происшествия

В Заводском районе Саратова разыскивают троих преступников

Все, кто знают, где находятся мужчины, просят позвонить в дежурную часть [фото]
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Отдел полиции №2 в Заводском районе Саратова разыскивает троих мужчин за совершение преступлений.

- Так, 28-летний Егор Лабзин разыскивается за применение насилия к представителю власти. На вид ему 30-35 лет, рост — 180-185 см, среднее телосложение, овальное лицо, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД города.

Егор Лабзин

Егор Лабзин

Также за кражу ищут 31-летнего Анзора Теуважукова. Ему на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, кавказская внешность, среднее телосложение, темные волосы.

Анзор Теуважуков

Анзор Теуважуков

А за нарушение ПДД, причинившее тяжкий вред здоровью человека, ищут 29-летнего Михаила Халикова. На вид ему 35-40 лет, рост 170-175 см, среднее телосложение, темные волосы, овальное лицо.

Михаил Халиков

Михаил Халиков

Всем, кому что-либо известно о мужчинах, просьба позвонить по телефону: 8 (8452) 92-87-06(дежурная часть) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Балаково стало аутсайдером среди городов России по состоянию дорог и парковок
Швейцарский политик планирует посетить Саратовскую область по приглашению Володина
КВС проложили полкилометра нового водопровода по ул. Огородная
В ДТП у аэропорта в Саратове пострадали два человека
Регоператор взыскивает долги с собственников нежилых помещений с помощью судебных приказов
Мужчина подался в бега из Таганрога и попался саратовским росгвардейцам
Прекращены поиски двух пропавших в Саратове подростков
В Юбилейном из окна девятого этажа выпала женщина
Панков: Володин четко задает вопрос, куда исчезли средства пострадавших дольщиков?
Житель Петровска убил друга за подозрение в нетрадиционной сексуальной ориентации
В Саратовской области Цоя не признали банкротом
В Саратовскую область не пустили 40,5 тонны сухофруктов и перца из Казахстана
Проект скоростного трамвая в Саратове будет готов через две недели
Банк «Открытие» начинает «битву роботов» для выбора эффективного чат-бота для бизнеса и клиентов
Замначальника ГИБДД по Саратовской области проведет прямую линию
«Лиза Алерт» просит саратовцев не распространять панику из-за пропажи двух мальчиков
Продавец морепродуктов в Саратове обманывал клиентов