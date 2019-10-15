В Юбилейном из окна девятого этажа выпала женщина

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-15T14:47:15+03:00

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Сегодня, 15 октября, женщина выпала из окна девятого этажа на козырек подъезда дома на Саловской улице в Саратове.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», гражданка жила на третьем этаже этого же дома.

Прибывшие врачи констатировали смерть женщины.

Сотрудники областной и городской служб спасения спустили тело и передали его следователям.

На месте также работает полиция и врачи ЦМК.

Обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU