Панков: Володин четко задает вопрос, куда исчезли средства пострадавших дольщиков?

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-15T14:19:44+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, что сегодня в приоритетном порядке Госдума приняла постановление о направлении парламентских запросов генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, министру внутренних дел, председателю Центробанка РФ о проведении проверки соблюдения законодательства в части передачи страховщиками средств по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков.

- Страховщиками были собраны средства для перечисления в фонд пострадавших дольщиков. И отмечу, средства немалые, более 54 млрд рублей. Но по каким-то причинам в ДОМ.РФ от этой суммы были перечислены лишь 1,8 млрд. Смехотворные 3%. И это что же получается: средства собрали, дома не построили, деньги исчезли. Будем разбираться, куда и почему. Не иначе как беспределом назвать это нельзя. Вопрос требует контроля и решения, об этом уже сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечу, для обсуждения пригласили всех участников процесса. Писали они в отписках одно, что все нормально. Сейчас говорят совсем другое. Но Володин четко задает вопросы и Центробанку, Генпрокуратуре и МВД, как наказаны собственники? Просит взять на контроль персональную ответственность обманщиков. И федеральные структуры не должны только наблюдать. Напомню, дума имеет право обратиться к президенту страны, — отметил Панков.

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Также он подчеркнул, что, в отличие от контролирующих структур, спикер Госдумы предложил не наблюдать, а защищать государственные средства и деньги населения.

- Предложил рассмотреть ситуацию с точки зрения, как вернуть деньги и наказать виновных. Да, применив и опыт работы, и ответственность к виновным. Дума не стала наблюдать, а просит найти виновных. И в тех структурах, кто готовил документы в суды, и просто наблюдал, и нет ли здесь заинтересованности и аффилированности в процессе. Депутаты предложили рассмотреть и куда на пенсии затем уходят отставники. Кто-то из них затем перетекает и в эти страховые организации. Знаю, проблема актуальная и мои избиратели, в частности, в Балаково и Саратове, не получат деньги. Даже после решения судов в их пользу. Страховые компании и банки не спешат расставаться с деньгами. Депутаты настроены решительно, — подчеркнул Панков в «Паре слов».

ИСТОЧНИК KP.RU