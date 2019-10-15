2019-10-15T13:45:27+03:00
Общество

В Саратовской области Цоя не признали банкротом

Глава КФХ был должен «Россельхозбанку» более 18 млн рублей
Ольга Симонова
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В Арбитражном суде Саратовской области было рассмотрено дело «Россельхозбанка» к ИП, главе КФХ Анатолию Цою из Советского района.

- Кредитор просил признать Цоя банкротом, ввести процедуру реализации имущества и включить ИП в реестр с суммой долга более 18 млн рублей. Также заявление поступило и от лица саратовского филиала банка, — сообщили «КП-Саратов» в Арбитраже.

Суд 1 октября признал требования кредитора в размере 17,9 млн обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра.

В отношении ИП Цой ввели процедуру наблюдения, назначили управляющего из «Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих».

После суд пришел к выводу, что права «Россельхозбанка» не нарушаются, поскольку его запросы включены в реестр требований кредиторов должника, и отказал банку в признании главы КФХ банкротом, а дело закрыл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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