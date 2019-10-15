В Саратовскую область не пустили 40,5 тонн сухофруктов и перца из Казахстана
Груз отправили обратно, на родину
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С 11 по 14 октября на 312 км трассы А-298, которая соединяет Сызрань и Республику Казахстан на посту в Озинках инспекторы Управления Россельхознадзора пресекли ввоз в регион 40,5 тонн смеси сухофруктов и перца.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на высушенные плоды нет маркировки, а перец везли без фитосанитарного сертификата.
Перевозчиков привлекли к административной ответственности, а партию продукции вернули обратно на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU