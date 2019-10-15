Проект скоростного трамвая в Саратове будет готов через две недели
Мэр Саратова Михаил Исаев сегодня, 15 октября, рассказал о проекте скоростного трамвая.
- Еженедельно в городе проходит заседание штаба по проектированию скоростного трамвая, в который входят: представители профильных ведомств и районных администраций, коммунальные службы, и, конечно же, разработчики. Несколько месяцев детально разбирался весь маршрут и прилегающие к нему территории, — написал Михаил Исаев в Instagram.
По его словам, проектирование перешло на завершающую стадию, идет передача проекта на экспертизу. Предположительно, проект скоростного трамвая будет готов к концу октября.
Также стало известно, что в рамках Второго Саратовского экономического форума одна из крупных российских корпораций готова стать инвестором строительства линии трамвая.
ИСТОЧНИК KP.RU