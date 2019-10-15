Проект скоростного трамвая в Саратове будет готов через две недели

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-15T12:49:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Саратова Михаил Исаев сегодня, 15 октября, рассказал о проекте скоростного трамвая.

- Еженедельно в городе проходит заседание штаба по проектированию скоростного трамвая, в который входят: представители профильных ведомств и районных администраций, коммунальные службы, и, конечно же, разработчики. Несколько месяцев детально разбирался весь маршрут и прилегающие к нему территории, — написал Михаил Исаев в Instagram.

По его словам, проектирование перешло на завершающую стадию, идет передача проекта на экспертизу. Предположительно, проект скоростного трамвая будет готов к концу октября.

Также стало известно, что в рамках Второго Саратовского экономического форума одна из крупных российских корпораций готова стать инвестором строительства линии трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU