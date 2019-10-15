Продавец морепродуктов в Саратове обманывал клиентов.

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-15T12:26:57+03:00

Покупатели переводили деньги, а товар не получали [видео]

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В Кировском районе Саратова полиция задержала подозреваемого в мошенничестве продавца морепродуктов.

- 32-летний мужчина продавал товар через интернет. Покупатели перечислили ему деньги, но морепродукты не получили. Двое обратились в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 — «Мошенничество в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU