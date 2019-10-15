В Заводском районе и центре Саратова до вечера отключили воду

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-15T10:41:51+03:00

Это связано с авариями на городском водопроводе

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В Саратове сегодня, 15 октября, отключили водоснабжение на нескольких улицах. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Так, до восьми вечера не будет воды на улице Новая 9-я линия в Заводском районе города. Также до шести вечера отключена подача ресурса в 1-м Тульском проезде, на Тульской улице, 6Б и 6в.

К тому же без водоснабжения ориентировочно до 20:00 остались дома на улице Горького от проспекта Кирова до Сакко и Ванцетти.

Отключения связаны с авариями на городском водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU