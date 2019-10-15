Под Вольском мужчина забил попутчика молотком из-за заканчивающегося топлива

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-15T09:49:26+03:00

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В Вольске Саратовской области следователи выяснили обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли на обочине дороги.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Напомним, труп мужчины нашли 12 июля на 163-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. На теле имелись травмы шеи и головы.

Следователи выяснили, что погибший — 54-летний житель Тольятти. По предварительной версии, в мае 2019 года он познакомился с 50-летний жителем Жигулевска — города в Самарской области. 10 июля они отправились в Саратов на автомобиле жигулевца, по очереди садясь за руль.

По пути между мужчинами возникла ссора. Причиной стало то, что водитель не заправился, а топливо уже заканчивалось. В районе Вольска оба вышли из машины, чтобы выяснить отношения. 54-летний схватил нож и ударил попутчика в шею. В ответ тот вооружился молотком и не менее трех раз стукнул оппонента по голове.

После того, как 54-летний мужчина скончался, его попутчик сбросил тело в кювет и уехал.

Следователи СУ СКР задержали 50-летнего подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU