Под Вольском мужчина забил попутчика молотком из-за заканчивающегося топлива
В Вольске Саратовской области следователи выяснили обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли на обочине дороги.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Напомним, труп мужчины нашли 12 июля на 163-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. На теле имелись травмы шеи и головы.
Следователи выяснили, что погибший — 54-летний житель Тольятти. По предварительной версии, в мае 2019 года он познакомился с 50-летний жителем Жигулевска — города в Самарской области. 10 июля они отправились в Саратов на автомобиле жигулевца, по очереди садясь за руль.
По пути между мужчинами возникла ссора. Причиной стало то, что водитель не заправился, а топливо уже заканчивалось. В районе Вольска оба вышли из машины, чтобы выяснить отношения. 54-летний схватил нож и ударил попутчика в шею. В ответ тот вооружился молотком и не менее трех раз стукнул оппонента по голове.
После того, как 54-летний мужчина скончался, его попутчик сбросил тело в кювет и уехал.
Следователи СУ СКР задержали 50-летнего подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU