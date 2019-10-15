В Саратове впервые пройдут гастроли «Царицынской оперы»

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-15T09:42:14+03:00

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В Саратовском академическом театре оперы и балета 1 и 2 ноября 2019 года состоятся гастроли театра «Царицынская опера» из Волгограда.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, проект организован в рамках Межрегиональной программы «Большие гастроли» при поддержке федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

Приедут более 200 человек.

Гостей мероприятий 1 ноября в 18:30 ожидает музыкально-хореографическая мистерия Карла Орфа «Кармина Бурана», утром 2 ноября, в 11:00, — мюзикл Егора Шашина и Натальи Кузьминых «Принцесса на горошине», а вечером того же дня пройдет новая версия оперы «Кармен» Ж. Бизе.

ИСТОЧНИК KP.RU