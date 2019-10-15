Пьяный саратовец случайно убил человека в магазине
В Саратове будут судить местного жителя, который случайно убил человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемому 31 год, а его жертве — 45.
Следствие полагает, что около девяти вечера 18 июля мужчина пошел в продуктовый магазин на улице Благодарова в поселке Елшанка Ленинского района Саратова. На входе он встретил 45-летнего местного жителя, и между ними разгорелась ссора. При этом оба гражданина были пьяны.
Старший толкнул младшего, а тот ударил его кулаком по голове. От этого потерпевший упал, ударившись головой об пол, что и стало причиной смерти. Прибывшие по вызову продавца магазина медики не смогли спасти человека.
ИСТОЧНИК KP.RU