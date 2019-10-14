Саратовский «Автодор» проиграл «Химкам»

СЕГОДНЯ 21:28 2019-10-14T22:44:11+03:00

Игра закончилась с разрывом в несколько десятков очков

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Сегодня, 14 октября, в саратовском ледовом дворце спорта «Кристалл» прошел матч Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Химками».

В первой и второй четверти матча хозяева поля боролись за мяч, но к перерыву гости были уже впереди, со счетом 49:50.

В третьей четверти на 34-й минуте гости резко вырвались вперед.

Матч закончился со счетом 101:84 в пользу «Химок».

Следующая игра выступающим за Саратов баскетболистам предстоит 19 октября, в Красноярске, с «Енисеем».

ИСТОЧНИК KP.RU