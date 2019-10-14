2019-10-14T21:23:15+03:00
Происшествия

В Волжском районе Саратова объявили карантин из-за бешеной лисы

Соответствующее постановление опубликовали сегодня
Дарья Вострикова
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В Волжском районе Саратова объявили карантин из-за умершей бешеной лисы.

Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, оно опубликовано сегодня, 14 сентября.

Животное пало в частном секторе напротив Юбилейного, на перекрестке улиц Сетевая и 2-го Светлого проезда, поэтому близлежащие 100 метров от этого участка объявлены неблагополучной местностью.

Карантин объявлен с 8 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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