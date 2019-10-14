В Волжском районе Саратова объявили карантин из-за бешеной лисы
Соответствующее постановление опубликовали сегодня
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В Волжском районе Саратова объявили карантин из-за умершей бешеной лисы.
Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, оно опубликовано сегодня, 14 сентября.
Животное пало в частном секторе напротив Юбилейного, на перекрестке улиц Сетевая и 2-го Светлого проезда, поэтому близлежащие 100 метров от этого участка объявлены неблагополучной местностью.
Карантин объявлен с 8 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU