В Саратове прошли соревнования по единоборствам
В саратовском ФОК «Заводской» прошел 8-й городской турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти МС СССР С.В. Сверчкова.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, участие приняли около 100 спортсменов.
Также в ФОК «Солнечный» состоялись открытые первенства и Чемпионаты города Саратова по рукопашному бою, тайскому боксу и спортивной борьбе, куда приехали попытать свои силы свыше трехсот спортсменов.
Так, лучшими в рукопашном бою стали Рустам Жамбеков, Даниил Иванов и Осман Османов, Владимир Курсаков, Владислав Анастасьев.
В тайском боксе отличились Мамед Мамедов и Данила Ким, Али Таймасханов, Кирилл Котов.
Первое место за бой в стиле панкратион взяли Иван Удодов и Расул Абдурашидов, Владимир Логинов.
ИСТОЧНИК KP.RU