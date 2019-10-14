В Саратове прошли соревнования по единоборствам

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-14T18:12:51+03:00

Свои силы испытали более четырехсот спортсменов Свои силы испытали более четырехсот спортсменов

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В саратовском ФОК «Заводской» прошел 8-й городской турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти МС СССР С.В. Сверчкова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, участие приняли около 100 спортсменов.

Также в ФОК «Солнечный» состоялись открытые первенства и Чемпионаты города Саратова по рукопашному бою, тайскому боксу и спортивной борьбе, куда приехали попытать свои силы свыше трехсот спортсменов.

Так, лучшими в рукопашном бою стали Рустам Жамбеков, Даниил Иванов и Осман Османов, Владимир Курсаков, Владислав Анастасьев.

В тайском боксе отличились Мамед Мамедов и Данила Ким, Али Таймасханов, Кирилл Котов.

Первое место за бой в стиле панкратион взяли Иван Удодов и Расул Абдурашидов, Владимир Логинов.

ИСТОЧНИК KP.RU