2019-10-14T18:08:37+03:00
Происшествия

Житель Аткарска отработает оскорбление полицейского

Пьяный мужчина выразил свою неприязнь
Дарья Вострикова
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Суд признал 53-летнего жителя Аткарска виновным в оскорблении полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в апреле 2019 года мужчину уже отправляли на обязательные работы, однако 27 августа днем он напился и начал оскорблять стражей порядка.

Гражданин признал свою вину и раскаялся в зале суда, за что его отправили на 360 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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