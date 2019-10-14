В Саратовской области стали меньше болеть гриппом

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-14T18:00:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области от гриппа защитились свыше 470 тыс.человек, из которых четвертую часть составляют дети, охват населения вакцинацией составил 19,4%.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, за прошлую неделю зарегистрировано 10760 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 16,63%. По сравнению с прошлой неделей, вирус поразил на 15,5% меньше человек.

Отметим, что в город привезли свыше 900 тыс. вакцин от гриппа.

Врачи советуют принимать витамины, не переохлаждаться, налечь на фрукты и овощи, чтобы обезопасить себя. Если вы уже заболели, лучше сразу обратиться за помощью к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU