2019-10-14T17:55:37+03:00
Общество

В Саратове прошли соревнования по автомобильному спорту

Лучшие спортсмены вошли в сборную региона
Дарья Вострикова
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В Саратове прошло Первенство города по юношескому автомногоборью.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в соревновании приняли участие парни и девушки из юношеской автомобильной школы и Регионального отделения ВОА.

Лучших спортсменов: Михаила Длясина, Александра Дементьева, Максима Проскурякова, Анастасию Комарову, Рустама Атаупова выбрали для участия в составе сборной на состязании уровня страны. Оно пройдет 25-26 октября в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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