В Саратове прошли соревнования по автомобильному спорту
Лучшие спортсмены вошли в сборную региона
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В Саратове прошло Первенство города по юношескому автомногоборью.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в соревновании приняли участие парни и девушки из юношеской автомобильной школы и Регионального отделения ВОА.
Лучших спортсменов: Михаила Длясина, Александра Дементьева, Максима Проскурякова, Анастасию Комарову, Рустама Атаупова выбрали для участия в составе сборной на состязании уровня страны. Оно пройдет 25-26 октября в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU