После вмешательства прокуратуры в Пугачеве отремонтировали дорогу
Проведен ямочный ремонт
Изменить размер текста:
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по обращению жителя города Пугачева по вопросу ненадлежащего состояния дорожного покрытия автомобильной дороги.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось. что проезжая часть улицы Набережной находится в ненадлежащем состоянии, что нарушает требования федеральных законов.
Глава района получил представление, после чего на трассе сделали ямочный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU