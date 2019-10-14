2019-10-14T17:52:09+03:00
Общество

После вмешательства прокуратуры в Пугачеве отремонтировали дорогу

Проведен ямочный ремонт
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по обращению жителя города Пугачева по вопросу ненадлежащего состояния дорожного покрытия автомобильной дороги.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось. что проезжая часть улицы Набережной находится в ненадлежащем состоянии, что нарушает требования федеральных законов.

Глава района получил представление, после чего на трассе сделали ямочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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