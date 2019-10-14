В Аткарске мужчине отказались смягчать срок убийце знакомого за бутылку водки
Ленинский районный суд признал 6 августа 20-летнего жителя Аткарска виновным в краже и причинении тяжкого вреда здоровью человека, которое привело к смерти.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что в ночь с 17 на 18 декабря гражданин из-за неприязни ударил 43-летнего приятеля по голове, находясь в квартире на Гвардейской улице областного центра.
После этого рецидивист пошел на лестницу, взял обломок кирпича, принес его обратно, ударил ногой оппонента и принялся охаживать противника своей находкой.
Выпустив свой гнев, мужчина взял телефон, сумку и бутылки водки потерпевшего, который скончался в медицинском учреждении.
Суд обязал гражданина провести девять лет в колонии строгого режима, тот посчитал наказание слишком суровым и подал жалобу, однако наказание оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU