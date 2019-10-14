В Саратове похитители велосипеда попали на камеру видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-14T17:41:00+03:00

Злоумышленники украли велосипед из подъезда в Саратове.

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Во Фрунзенском районе Саратова злоумышленники несколько раз обворовывали многоэтажный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», выяснить детали преступления помогли записи с камер видеонаблюдения.

Оказалось, что около 16 часов 22 сентября злоумышленники подошли к дому №5/15 по улице Свинцовая. Они позвонили в домофон подъезда №2 и проникли внутрь. Через несколько минут вышли уже с велосипедом.

Впоследствии они похитили инструменты из пятого подъезда. Общая сумма ущерба составила 60 тыс. рублей.

Благодарим систему «Безопасный дом» за предоставленное видео.

ИСТОЧНИК KP.RU