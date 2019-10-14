В Саратовской области 8705 семей получают выплату за первенцев

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-14T17:36:26+03:00

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В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» 8705 семей Саратовской области каждый месяц получают 9022 рубля за первого ребенка — рожденного или усыновленного.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, из них 2818 семьям дают материальную поддержку за детей, который рождены в 2019 году.

Для того, чтобы получить деньги, нужно обратиться в учреждение социальной поддержки населения, в МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания или временной регистрации.

Важно, чтобы оба родителя имели постоянную российскую прописку.

ИСТОЧНИК KP.RU