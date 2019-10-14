Томск представил в Саратове «Роман с кокаином»

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-14T17:12:46+03:00

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На сцене Саратовского академического театра продолжаются гастроли Томского драматического театра. В первый день зрителям представили пьесу румынского драматурга «Безымянная звезда». Во второй день саратовский зритель увидел постановку по произведению Марка Агеева «Роман с кокаином». Спектакль собрал полный зал. Театралы города явно заинтересовались постановкой.

«Роман с кокаином» произведение М. Агеева (настоящее имя Марк Леви) — русского писателя, филолога-германиста. Роман был опубликован на русском языке в Париже в 1934 году. Текст Агеева получил широкую известность у западных специалистов по русской литературе. Настолько совершенство мастерство писателя, что авторство долгое время приписывали Владимиру Набокову. В 1997 году Андрей Серков опубликовал письма Марка Леви Николаю Опуцу, чем окончательно доказал авторство «Романа с кокаином». Премьера в Томском драматическом театре состоялась 13 марта 2015 года. Режиссер, автор инсценировки и музыкального сопровождения – Андрей Черпин. Художники – Александр Мохов, Мария Лукка. Балетмейстер – Эдуард Соболь.

Фото Армена Осипяна

Главный герой романа Вадим Масленников (Антон Антонов). В начале повествования Вадим учится в восьмом классе и ему идет 16-й год. После сдачи выпускных экзаменов герой знакомится с Соней (Олеся Казанцева). Однажды юноша заражает девушку венерическим заболеванием. Вскоре Масленников поступает на юридический факультет Московского университета. Происходит Октябрьский переворот. Его приятель-студент Зандер (Артем Киселев) и его компания предлагают юноше понюхать кокаин.

Фото Армена Осипяна

С этого начинается безумие Масленникова. Антону Антонову удалось реалистично изображать наркотическое опьянение. Его игра заставляла зрителей внимательно следить за последующими событиями. Однажды Масленникову не хватает денег, и он крадет брошь у матери. На деньги от проданной драгоценности, он проводит очередной «сеанс» нюхания кокаина. Венерические заболевания, разврат, заражение невинной девушки, ссоры с матерью, ограбление, ведра спирта, культ кокаина – все это изображает спектакль томского театра. Сценография гастролеров полностью погружает зрителей в атмосферу романа Агеева.

Фото Армена Осипяна

Актеры спектакля контактировали с залом. В некоторых сценах артисты спектакля бегали между рядами, тем самым заставляли испытывать зрителей определенное напряжение. Масленников бегал с револьвером по залу и стрелял в людей, которые символизировали его галлюцинации. Это также взывало у зрителей панический смех. Отдельно хочется отметить актрису Веру Тютрину в роли Хирге. Ее вокальные номера постоянно сопровождались бурными аплодисментами.

Фото Армена Осипяна

В заключительных сценах Масленников продолжает свое нравственное падение. Он отправляется добывать новые порции кокаина. «С17H21NOH21NO4 – это формула счастья» утверждает герой Антона Антонова. Организм Масленникова не выдерживает, и юноша умирает в возрасте восемнадцати лет. Зал бурными аплодисментами и овациями встретил на поклоне Антона Антонова. Саратовские зрители щедро аплодировали артистам томского драматического театра. Благодаря таланту томичей, представленный спектакль вызывал бурю различных эмоций: смех, страх, сопереживание и печаль. Гастролеры точно изобразили опустошение и нравственное падение человека, пристрастившегося к наркотику.

Фото Армена Осипяна

В спектакле также задействованы заслуженные артисты России: Людмила Попыванова (мать Масленникова), Андрей Сидоров ( Доктор).

ИСТОЧНИК KP.RU