В Саратовской области зарегистрировано только 14 юных наркоманов

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-14T17:24:56+03:00

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Сегодня, 14 октября, на заседании Общественной палаты области председатель «Трезвой России» Евгений Малявко поднял проблему снифинга — вдыхания газа из зажигалок и баллончиков.

Алексей Мещеряков, начальник отдела патриотического воспитания Минспорта региона рассказал: для того, чтобы переключить молодежь, проводятся зарядки с чемпионами, массовые спортивные мероприятия. Чиновник удивился новому незаконном увлечению подростков и даже обратился за помощью в интернет, чтобы понять что к чему.

Однако парни и девушки не испытывают таких проблем — они знают об этом способе токсикомании, а также о «снюсе». Это жевательный табак, который можно приобрести в любом магазине, где продаются товары для кальянов.

- Он запрещен. Из него исключили вещества и назвали « жевательные табаки». Как с энергетиками. Меняют состав. Что происходит с ртом, желудком — могут быть хуже, чем с курением. Это повальное увлечение для четырнадцатилетних, — возмутился общественник Юрий Виткин.

Эвелина Плято, заведующая отделением областной психиатрической больницы Святой Софии, рассказала о недостатке прав, из-за которых школьный психолог или врач не может помочь ребенку, который пристрастился к этим веществам. Если подростку стало плохо, об этом даже нельзя сказать полицейским, из-за врачебной тайны. Разговоры с родителями порой тоже не решают проблему, поскольку многие матери и отцы не верят, что у его ребенка проблемы, даже когда тот сидит на героине.

Психиатр отметила — в регионе зарегистрировано всего 14 малолетних наркоманов и не одного любителя вдыхать токсичные вещества. Такая статистика обусловлена тем, что родители чаще всего не хотят позорить семью и замалчивают проблему, хотя раннее обращение за помощью помогло бы ее решить гораздо быстрее.

Врач объяснила — нужно обращать внимание на вид детей, их поведение. Черные круги под глазами, странный запах, перемены настроения, провалы в учебе — все это может быть тревожным звонком.

Председатель «Трезвой России» Евгений Малявко предложил проводить тематические занятие со школьниками, делать предупреждающие надписи на зажигалках или вовсе, ограничить их продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU